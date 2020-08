SUV in Kröv verunglückt

Kröv In Kröv ist am Dienstagmittag ein Auto auf einen Radweg geraten. Unklar ist noch, ob es Verletzte gab.

Kröv (hpl/red) Im Laufe der Mittagszeit am Dienstag, 25. August, ist in Kröv offenbar ein SUV im Bereich der Moselweinstraße in Kröv auf einen Radweg gerollt. Ob es dabei zu Verletzten gekommen ist, ist noch unklar. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Weitere Infos folgen.