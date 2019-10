Schule : SV-Team besucht Demokratie-Tag

Foto: Lena Wendel. Foto: TV/Lena Wendel

Traben-Trarbach (red) Bereits zum zweiten Mal hat die Schülervertretung der Realschule plus und FOS Traben-Trarbach den Demokratie-Tag in Ingelheim am Rhein besucht. Mehr als 700 Jugendliche und Erwachsene, die sich für Demokratie und Beteiligung engagieren, waren zu Gast.

