Spendenaktion mit Konzert Motorradclubs organisieren Benefizveranstaltung für Familie aus Hontheim

Damit die Famlie nicht auch noch in eine finanzielle Krise gerät, haben die Motorradclubs eine Benefizveranstaltung mit Spendenaktion organisiert. Die Biker starten am Samstag, 4. Mai, um 14 Uhr am Clubhaus in Wittlich zu einer 65 Kilometer langen Benefizfahrt (Treffpunkt 12 Uhr). 16.30 Uhr Ankunft auf dem Sport- und Freizeitgelände in Landscheid-Niederkail. Dort beginnt um 19.30 Uhr eine Benefizveranstaltung mit Livemusik von der Band „Gravedigger Jones“. Gäste sind herzlich willkommen. Der Erlös der Veranstaltung geht komplett an Sven und seine Familie. (Einen ausführlichen Bericht zum Schicksal der Familie aus Hontheim lesen Sie in der nächsten Woche auf volksfreund.de)