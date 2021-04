Tourismus : Warum es um’s Wittlicher Cityhotel so still geworden ist

Wittlich/Bernkastel-Kues Während der Investor Sybac bei seinen Planungen für ein City-Hotel in Bernkastel-Kues Strecke macht, waren seine Pläne für ein City-Hotel in Wittlich zuletzt im September 2020 Thema einer Ratssitzung.

Gleich an zwei Standorten plant der Investor Sybac im Landkreis Bernkastel-Wittlich Hotelneubauten: in Wittlich und in Bernkastel-Kues. Während das Cityhotel in Bernkastel-Kues zuletzt noch im Februar Thema im Stadtrat war, stand gleiches Projekt in Wittlich zuletzt im September 2020 auf der Tagesordnung einer Ratssitzung. Warum also ist es um das geplante Projekt Cityhotel Wittlich so still geworden?