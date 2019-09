Musik : Mundartsängerin gibt Konzert

Sylvia Nels. Foto: Trierischer Volksfreund/Kulturamt Wittlich/Sylvia Nels

Gornhausen (red) Mundartsängerin Sylvia Nels ist am Samstag, 14. September, ab 19.30 Uhr in der Leienfeldmühle Gornhausen zu Gast. Die Musikerin studierte Musik auf Lehramt an der Universität Koblenz-Landau, schrieb eigene Lieder und hatte 1999 den ersten Auftritt für den SWR4 mit ihren selbstkomponierten Mundartliedern im Rahmen der Mundarttournee „Musik-Sproch-un-Wein“.

