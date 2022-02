Konzert : Ein Konzert für Auge und Ohr – ausverkaufte Vorstellung in der Wittlicher Synagoge

Foto: Andreas Sommer 9 Bilder Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“ in der Synagoge Wittlich

Wittlich Strawinskys Klassiker „Die Geschichte vom Soldaten“ begeisterte rund 70 Gäste in der ausverkauften Wittlicher Synagoge. Was diese Aufführung so außergewöhnlich machte und worauf sich Liebhaber klassischer Musik in diesem Jahr noch freuen können, verrät Johannes Baum vom Musikkreis .

Von Andreas Sommer

„Es macht mich in der Tat sehr stolz“, schwärmt Johannes Baum vom Musikkreis Wittlich, als er den ausverkauften Saal der alten Synagoge Wittlich betritt. „Dass es uns gelungen ist, mit diesem Stück so viel Zuspruch zu bekommen, ist schon etwas Besonderes.“ Es geht um Igor Strawinskys Klassiker „Die Geschichte vom Soldaten“, ein zeitloses russisches Märchenstück. Es vereint Musik und Sprechtheater und dürfte mit einer leicht chaotischen und bunten Mischung aus Tango, Marsch und Walzer nicht unbedingt die breite Masse der Lieb­haber klassischer Musik erreichen.

Die Aufführung in der Wittlicher Synagoge wurde abweichend zum ursprünglichen Konzept als Ein­akter mit nur einem Schauspieler konzipiert, der mehr als nur ein reiner Erzähler ist. „Da ich als einziger Schauspieler den gesamten Text gelernt habe, kann ich von Rolle zu Rolle springen und verändere mich stimmlich so, dass man hörend vielleicht gar nicht merkt, dass es sich nur um einen Schauspieler handelt“, erklärt Gerald Friese vor seinem Auftritt. Für das junge En­semble mit Sayaka Schmuck (Klarinette), Friederike Jahn (Violine) und der Pianistin Kasia Wie­czorek hat dieses Projekt als Ein­akter mit eigens komponierter Musik einen ganz besonderen Reiz. „Diese Musik ist einfach so inspirierend und berauschend, dass wir auf der Bühne auch richtig Spaß haben, diese Kompositionen zu spielen. Unser Ziel ist es, dass das Publikum nach dem Konzert mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause geht, auch wenn das Stück selbst nicht mit einem Happy End endet“, erklärt Schmuck voller Vorfreude auf ihren Auftritt.

Schauspieler Gerald Friese sprach in dem Einakter gleich mehrere Rollen. Foto: Andreas Sommer

Unter den Zuschauern ist auch Rosemarie Wagner-Bastmeyer aus Wittlich mit ihrer Familie. Sie geht gerne und regelmäßig zu Konzerten in die Wittlicher Synagoge. „Igor Strawinsky interessiert uns sehr, und besonders sind wir darauf gespannt, wie das Trio Schmuck und Schauspieler Gerald Friese dieses klassische Drama darstellen werden.“

Für Johannes Baum vom Musikkreis ist es trotz vielfältiger Einschränkungen während der Corona-Pandemie wichtig, Live-Konzerte anzubieten. „Wir veranstalten in diesem Jahr eine Reihe von Konzerten mit dem Motto ‚Musik und ...‘ , beispielsweise ‚Musik und Text‘ oder ‚Musik und Programm‘. Für mich war es eine richtige Überraschung, dass das heutige Konzert so großen Zuspruch erfahren hat und ausverkauft ist.“ Für den Wittlicher Musikkreis ist es auch ein großes Anliegen, Programme zu etablieren, die nicht alltäglich sind. Wie beispielsweise diese Aufführung von Igor Strawinskys „Die Geschichte vom Soldaten“.