Lesung : Satirische Dichterlesung

Kinheim (red) Eine szenische Lesung der vergnüglichen Art wird am Sonntag, 3. November, 16 Uhr, im Kinheimer Kulturcafé Bonaparte veranstaltet. Dieter Gorjejeska, langjähriger künstlerischer Leiter der Wiesbadener Clowndoktoren und Jürgen Lehlbach, Autor des Buches „Kauft mehr Autos“, führen dem Publikum in einer heiter-nachdenklichen Leseperformance in Reimen und Prosatexten den Geschwindigkeitswahn unserer Zeit vor Augen. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken