Trockenheit und Hitze sind Schuld : Steht der Wittlicher Tabak vor dem Aus? Erstmals seit Jahren wurden keine Pflanzen angebaut

Foto: Christian Moeris 11 Bilder Fotos vom Tabakanbau in der Wittlicher Senke

Wittlich Hitze und Trockenheit machen den Anbau von Tabak immer unrentabler. Ein Grund, warum in diesem Jahr in der Wittlicher Senke keine Pflanzen angebaut wurden. Ob endgültig Schluss ist mit dem Tabakanbau im Wittlicher Tal, muss sich zeigen.

Tabak ist ein Kulturgut in der Region. Rund um Wittlich gibt es noch die typischen Tabakschuppen, früher ein Zeichen des Wohlstands. Heute sind sie Zeichen der landwirtschaftlichen Geschichte. Erste Aufzeichnungen über den Anbau gehen auf das Jahr 1800 zurück. 1875 haben 515 Tabakpflanzer eine Fläche von 116 Hektar bewirtschaftet. In den vergangenen Jahren waren es noch zwei landwirtschaftliche Betriebe, die das „Teufelskraut“, wie man es früher nannte, angebaut haben.

Zu heiß für die Pflanzen

Das könnte jetzt ein Ende haben. In diesem Jahr stehen keine Tabakpflanzen auf den Feldern im Wittlicher Tal. Die rosablühende Pflanze hat hier durch die lehmig-sandigen Böden und das Sonderklima mit seiner Höhenlage sehr günstige Bedingungen. Doch der Temperaturanstieg in de vergangenen Jahren schadet der Pflanze. Carlo Bauer ist einer der beiden verbliebenen Tabakbauern. Auf seinen Flächen hatte er 2018 die Sorte Virgin angebaut. Er sagt: „Wir haben dieses Jahr mit dem Tabakanbau ausgesetzt, denn es ist so heiß geworden, dass selbst der Tabak das nicht mehr verträgt. Das hat Ertrag und Qualität gekostet.“ Schon 2013 seien es 30 Prozent Verlust bei der Menge und 30 Prozent schlechtere Qualität gewesen. „Die Höchsttemperaturen von 34 bis 35 Grad haben die Pflanzen geknackt“, sagte er damals. Dazu kommen die steigenden Löhne und die fehlenden Saisonarbeiter. Weiter erklärt er: „Neben dem Anbau von Kartoffeln und Erdbeeren war der Tabak schon ein sehr sportlicher Anspruch, denn der Tabak ist sehr arbeitsintensiv, wird über zweieinhalb bis drei Monate geerntet.“ Dabei hofft Bauer, dass es nur bei einem Aussetzen des Anbaus bleibt. „Der Tabak ist im Wittlicher Tal ein altes Kulturgut, ich will da nicht derjenige sein, der den Sack zumacht, deshalb müssen wir im kommenden Jahr sehen, ob wir nicht doch wieder anbauen“, berichtet er.

Keine Zuschüsse für den arbeitsintensiven Tabak

Früher wurde der Tabak mit der Hand geerntet und verlesen, heute gibt es Erntemaschinen. Trotzdem ist der Tabakanbau aufwendig, schon die Aussaat und Vorzucht ist sehr arbeitsintensiv. In einer Halle wird die Ernte sortiert und gewogen. Luftgetrocknet wird der Tabak schon seit den 1980er-Jahren nicht mehr. In Öfen, in denen es zwischen 32 und 69 Grad heiß wird, reifen die Blätter. Zuschüsse gibt es für den Tabakanbau nicht. Ganz früher gab es einmal eine Tabakquote, die für stabile Preise gesorgt hat, aber wie bei der Milch abgeschafft wurde. „Tabak gilt als ungesund, und da wird es keine politischen Kräfte geben, die sich mit Zuschüssen für den Anbau einsetzen“, ist Carlo Bauer überzeugt. Der Tabak aus Wittlich geht in den mittleren Osten und wird dort in Shisha-Bars geraucht. Direkt ab Hof wird er von Großhändlern abgeholt und über die Häfen von Rotterdam und Antwerpen verschifft, beispielsweise nach Ägypten. Carlo Bauer: „Er ist als Shisha-Tabak, der in Wasserpfeifen geraucht wird, sehr begehrt.“

Schwere Zeiten für die Kulturpflanze

Auch Manfred Zelder, Vorsitzender des Bauernverbands Bernkastel-Wittlich, weiß um die schwierige Situation im Tabakanbau. „Es war in den vergangenen drei Jahren so warm, da hat der Tabak erwerbsmäßig gelitten. Das wirtschaftliche Verhältnis zwischen dem arbeitsaufwendigen Tabak, der bei der Ernte mehrmals gepflückt wird, und den Preisen, die auf den globalen Märkten erzielt werden konnten, war nicht mehr gegeben.“

In der Wittlicher Senke und ihren Ausläufern wie in Altrich und Dreis wurde ebenfalls Tabak angebaut. Neben Virgin war die Geudertheimer Pflanze zu finden. Meist wurde er als Kau- oder Schnupftabak konsumiert. Im 19. Jahrhundert erzeugte man oft „Strangtabak“. Saarländische Kumpels haben ihn der Überlieferung nach unter Tage als Priem genutzt. Nach Feierabend stopften sie damit ihre Pfeifen.

