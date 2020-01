Gedenken : Täuschungsmanöver der Nazis

Wittlich Auf Einladung des Kulturamtes der Stadt Wittlich, des Arbeitskreises Jüdische Gemeinde Wittlich und des Emil-Frank-Instituts referierte Dr. Andrej Angrick aus Berlin über die Versuche der Nationalsozialisten, die Spuren ihrer Verbrechen zu beseitigen.

Die „Enterdungsmaßnahmen“ sollten 1942, auf dem Höhepunkt der Judenvernichtung in Polen, vor allem einen „störungsfreien“ Betrieb der Vernichtungslager ermöglichen, indem die tausendfach anfallenden Leichname möglichst rückstandsfrei und vor allem schnell beseitigt wurden, auch weil man eine Verseuchung des Grundwassers fürchtete. Angrick nannte die Namen der Wittlicher jüdischen Glaubens, die nach Lodz deportiert und dort ermordet wurden. Auch ihre Leichen wurden vernichtet. Nachdem die Wehrmacht aber Anfang 1943 in die militärische Defensive geriet und es der Roten Armee gelang, in der Folge immer mehr Gebiete zurückzuerobern, rückte die Beseitigung der in Massengräbern verscharrten Opfer der Einsatzgruppen in den Fokus – nicht zuletzt, weil die Alliierten schon im Dezember 1942 erklärt hatten, die Deutschen für ihre Verbrechen nach dem Ende des Krieges juristisch zur Verantwortung zu ziehen. Die „Fortschritte“ der Aktion 1005 wurden als „Wettermeldungen“ oder „Holzeinschläge“ getarnt an das Reichssicherheitshauptamt gemeldet.