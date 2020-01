Bildung : Bernkastel-Kues: Tag der Beruflichen Bildung

Bernkastel-Kues (red) Im letzten Schuljahr stehen viele Schüler vor wegweisenden Entscheidungen: Welcher Weg ist der richtige? Eine Berufsausbildung? Ein Studium? Der Besuch einer weiterführenden Schule?

Am Donnerstag, 6. Februar, findet an der BBS Bernkastel-Kues in Kooperation mit externen Kooperationspartnern und der berufsbildenden Schule BBS Umwelt und Technik Wittlich der „Tag der beruflichen Bildung“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich statt. In der Zeit von 9 bis 13.30 Uhr können sich Absolventen des neunten, zehnten, zwölften und 13. Schuljahres über Ausbildungsmöglichkeiten im Dualen System und andere berufliche Alternativen, wie zum Beispiel ein Duales Studium, informieren.