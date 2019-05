Natur : Tag der offenen Gartentür

Region Auch in diesem Jahr findet am Sonntag, 30. Juni, wieder der „Tag der offenen Gartentür“ statt. Interessierte Gartenbesitzer können sich bis Dienstag, 14. Mai, anmelden unter Telefon: 06887/9032999 oder per E-Mail:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken