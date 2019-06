Vorführung : Tag des Jagdhundes

Wittlich (red) Der Tag des Jagdhundes findet am Samstag, 15. Juni, findet auf dem Gelände der Wirtschaftswoche in Wittlich statt. Edmund Kohl, Obmann für das Jagdhundewesen und Ausbilder in der Kreisgruppe Bernkastel-Wittlich im Landesjagdverband, stellt unterstützt von seinem Team die gebräuchlichsten Jagdhunderassen bei der vielfältigen Jagdarbeit vor.

