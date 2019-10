Musik : Tagung: Bernkasteler Komponist im Fokus

Bernkastel-Kues Seine Orgel- und Chornoten finden sich in den Regalen vieler Kirchenmusiker und alle drei Jahre steht sein Werk im Zentrum eines internationalen Orgelwettbewerbs in Trier: der Komponist Hermann Schroeder, geboren 1904 in Bernkastel-Kues, gehört zu den bedeutenden deutschen Kirchenkomponisten des 20. Jahrhunderts und ist ein bedeutender Künstler der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Daher findet am Wochenende 26./27. Oktober in Bernkastel-Kues eine Tagung der Hermann Schroeder-Gesellschaft statt. „In zwei Veranstaltungen in der Kirche St. Briktius in Kues erklingt Orgel- und Chormusik von Hermann Schroeder, damit möchten wir an den bedeutenden Sohn der Stadt Bernkastel-Kues erinnern“, so Dr. Rainer Mohrs, Vorsitzender der Gesellschaft. Am Samstag um 19 Uhr findet ein Konzert mit Orgelmusik statt, gespielt von Sarah Weins (Violine) und Dr. Michael Meyer, Orgel.

Am Sonntag um 10.45 Uhr erklingt im Hochamt in St. Briktius in Kues die „Missa Cantorum“ für Chor, Gemeinde, Xylofon, Pauke und Orgel von Schroeder. Das Werk wurde vor einigen Jahren in einem Archiv in Würzburg wiederentdeckt und wird nun erstmals aufgeführt. Hermann Schroeder war sehr oft in Bernkastel zu Gast, sein Elternhaus steht direkt am Marktplatz. Daher ist die Hermann Schroeder-Gesellschaft sehr dankbar, dass der originale Flügel des Komponisten in der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel aufbewahrt und damit an ihn erinnert wird.

In einer kleinen Feierstunde in der Verbandsgemeinde am Samstag um 16.30 Uhr wird das Instrument eingeweiht, mit einem Musikbeitrag und Grußworten von Verbandsgemeindebürgermeister Ulf Hangert, dem Ersten Beigeordneten Leo Wächter und Stadtbürgermeister Wolfgang Port.