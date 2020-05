Wein : Talk-Show der Maringer Winzer

Maring-Noviand Im Weinort Maring-Noviand gibt es zum Thema Wein stets Neues zu berichten. Um auch in Zeiten der Corona-Beschränkungen mit ihren Kunden und allen Interessierten in Kontakt bleiben zu können, haben die Winzer in Maring-Noviand nun eine Talk-Show gestartet.



Die erste Ausgabe widmet sich der Präsentation Wein im Kloster, die eigentlich an Christi Himmelfahrt stattfinden sollte, aber abgesagt werden musste. Statt ihre Produkte in den Weinlagen des Honigbergs zu präsentieren, bieten die Winzer nun die Möglichkeit, Weine am Maare-Mosel-Radweg in Siebenborn gekühlt zu erwerben und auf einer Wanderung durch den Ort und die Wingerte im kleinen Kreis zu genießen. Ebenso schnüren sie ein Weinpaket, in dem eine Flasche von jedem Winzer der Weinpräsentation enthalten ist. Damit bieten sie jedem die Möglichkeit, die Präsentation zuhause in aller Ruhe nachzuholen und die Weine intensiv zu verkosten.