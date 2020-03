Musik : Farbschlacht im alten Raiffeisenlager

Tamara Köcher (rechts) und andere Mitwirkende beim Videodreh zu „bunt“. Foto: Christina Bents

Bergweiler Für einen Spot der „Aktion Mensch“ hat die Hupperatherin Tamara Köcher mit dem Rapper Dennis Sonne, alias Sittin`Bull, Bekannten und Freunden in Bergweiler ein Video gedreht, in dem es „bunt“ zugeht.



Farbe satt. Und das nicht nur auf den mehr als 40 Leinwänden, die für das Projekt „bunt“ angeschafft worden sind, sondern auch auf den abgeklebten Böden, Wänden, der Kleidung und in den Gesichtern der Mitwirkenden des Musikvideos „bunt“. Das war vielleicht nicht beabsichtigt, wurde aber von allen gerne in Kauf genommen, denn die Stimmung beim Videodreh war hervorragend. Tamara Köcher, die ihn gemeinsam mit Dennis Sonne und Unterstützung der Aktion Mensch organisiert hat, erklärt: „Die Stimmung war von Anfang an da, die Kamera ist total in den Hintergrund getreten und das eigentliche Ziel, eine Bilderreihe zu malen und miteinander in Kontakt zu kommen, war schnell erreicht. Es sind sogar Freundschaften entstanden, die bis heute anhalten.“

Dabei war einiges an Vorbereitung nötig, bevor es losgehen konnte. Mit sechs Paketen Malerplane, die vier mal fünf Meter groß waren, wurden im ehemaligen Raiffeisenlager in Bergweiler die Wände und Decken abgehängt, Farben, Leinwände, Pinsel, Licht, Verpflegung und Rampe besorgt.

Extra Jugend-Aktions-Camp 2020 Das nächste Jugend-AktionsCamp der Aktion Mensch wird vom 3. bis 5. Mai in Bonn stattfinden. Das Ziel dabei ist es, junge Menschen auf Inklusion aufmerksam zu machen. Teilnehmen kann jeder, der zwischen 15 und 24 Jahre alt ist. Weitere Informationen gibt es unter www.aktion-mensch.de/leichte-sprache/zielseiten/jugend-aktions-camp.de

Zu dem Projekt ist es gekommen, als Tamara Köcher im Mai 2019 am Jugend Aktionscamp der Aktion Mensch in Bonn teilgenommen hat. Dort gab es verschiedene Workshops, bei einem ging es ums Songs schreiben bei Dennis Sonne. Er ist als Rapper unter dem Namen „Sittin Bull“, sehr erfolgreich und sitzt im Rollstuhl. Tamara Köcher berichtet: „Beim Schreiben des Songs standen die ersten Zeilen ziemlich schnell, und nach dem Workshop wollte ich mehr daraus machen. Mit Yasha Müller, der auch im Camp war, haben wir dann einen Refrain, die Übergänge und die Melodie geschrieben.“

Den Verantwortlichen und anderen Besuchern hat der Song so gut gefallen, dass er durch das gesamte Camp zu hören war. Die Aktion Mensch hat sich daraufhin entschlossen, dass es einen Videoclip von „bunt“ mit Tamara und Dennis geben soll. Damit wird für das nächste Aktionscamp geworben. Mit weiteren professionellen Musikern, Schnitt, Kamera und Tonstudio hat sich die Sozialorganisation des Zweiten Deutschen Fernsehens, die durch Lotterieeinnahmen finanziert wird, engagiert. Dazu haben sie die Kosten für die Materialien, die für den Dreh nötig waren, übernommen. Herausgekommen ist ein Musikvideo, dass in dreieinhalb Minuten zeigt, wie Menschen mit und ohne Behinderung, vom Kind bis zum Senior, in einem Werkraum Leinwände in bunten Farben anmalen.

In einer weiteren Szene sitzen

Tamara Köcher und Dennis Sonne vor einer Sportanlage und singen das Lied „bunt“, das beispielsweise die Aussagen „Nur ich bin der Künstler, der mein Leben malen kann oder Vielfalt ist der Schlüssel“, hat. Dazwischen geschnitten sind Szenen, wie gemeinsam Bilder entstehen, man miteinander spricht und lacht. „Es ist ein Aufruf, eine Motivation bunter zu leben und ein Zeichen zu setzen, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung“, so Tamara Köcher.

Das alte Raiffeisenlager in Bergweiler war der Schauplatz für die bunte Farbschlacht. Es wurde vom Ortsbürgermeister zur Verfügung gestellt. Zudem ist in Bonn im Rheinaue-Park gedreht worden. Durch einen Aufruf in sozialen

Medien und persönlicher Ansprache sind Menschen von Köln bis Kaiserslautern bereit gewesen, mitzumachen. Tamara Köcher: „Wir

waren bunt gemischt, von den Hautfarben her, einige hatten körperliche Beeinträchtigungen, andere nicht.“