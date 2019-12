Weihnachten : Tannenbäume für den guten Zweck

Wittlich-Lüxem Eine Tradition hat der Weihnachtsbaumverkauf mittlerweile im Hof von Familie Linden in Wittlich-Lüxem (Grünewaldstraße 4). Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher in Linden‘s Scheune eine große Auswahl an frisch geschlagenen Weihnachtsbäumen aus der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken