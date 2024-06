In Landscheid 25 Millionen Euro investiert: Jetzt geht es in der Target World richtig los

Nach der inoffiziellen Eröffnung im Dezember mit „Soft-Opening“, das nicht an die große Glocke gehangen wurde, soll es in der Target World Landscheid erst jetzt so richtig losgehen. „Auch wenn Jäger, ihre Familien und andere geladene Gäste es vielleicht nicht gemerkt haben: Bislang war alles nur ein Test, um herauszufinden, ob es ihnen gefallen hat“, sagte Michael Ostendorf beim Pressegespräch in der Target World Landscheid.