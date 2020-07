Target World Landscheid : Vom Schießstand zur „Event-Anlage“

Die Geschäftsführer der Target World Landscheid GmbH, Bernd Bahr (links) und Peter Clemens, zeigen die Pläne für den Neubau. An dieser Stelle standen im Hintergrund ehemals ein Restaurant sowie eine Tennishalle (siehe Bild unten). Foto: TV/Christian Moeris

Landscheid Nachdem der Ortsgemeinderat Landscheid grünes Licht gegeben hat, kann der Schießstand saniert werden. Künftig soll es dort aber nicht mehr nur um die Knallerei gehen.

Wenn im Jahr 2022 eine modernisierte Target World in Landscheid ihre Türen öffnet, so der Plan, dann sind für die Eigentümer, die Unternehmerfamilie Ostendorf aus dem Münsterland, zehn lange Jahre vergangen. Jahre unzähliger Debatten im Ortsgemeinde- und Verbandsgemeinderat. Die Ostendorfs wollten den Schießstand vergrößern.

Doch aus den großen Plänen, das Areal zu erweitern, was nach Einschätzung der Investoren und Geschäftsführer die Umkehr der Schussrichtung am Wurftaubenschießstand und somit für die Anwohner eine Lärmreduktion ermöglicht hätte, wurde aufgrund des Widerstandes im Verbandsgemeinderat nichts. „Damit haben sie sich eigentlich ins eigene Knie geschossen“, kommentiert Targetworld-Geschäftsführer Bernd Bahr die damalige Entscheidung des Verbandsgemeinderates aus dem Jahr 2017.

Weil aus den großen Plänen, denen man auf dem Schießstand bis heute noch hinterher trauert, nichts wurde, blieb den Eigentümern also nichts anderes übrig, als die in die Jahre gekommene Anlage in ihrer bestehenden und genehmigten Größe zu sanieren.

Derzeit könnte man auf dem Areal die Mondlandung verfilmen. Denn nachdem Bagger und Bulldozer die alte Tennishalle, das ehemalige Gourmetrestaurant und den Wurftaubenschießstand abgerissen haben, sieht man dort nur mit Kratern und Hügeln durchsäte braune Erde. Demnächst sollen noch die alten Kugelschießstände niedergelegt werden. Dann steht, abgesehen vom Verwaltungsgebäude, „Auf Klingelbornerheid“ kein Stein mehr auf dem anderen.

Die Bauarbeiten für die Neugestaltung des Areals werden aber so schnell noch nicht beginnen. Zunächst müsse noch ein Bauantrag gestellt werden. Sobald dieser genehmigt und die Aufträge vergeben seien, könne es losgehen, sagen die Geschäftsführer der Target World, Bernd Bahr und Peter Clemens.

Auf seiner jüngsten Sitzung hatte der Ortsgemeinderat Landscheid Baurecht für die Pläne des Investors, der Unternehmerfamilie Ostendorf aus dem Münsterland, geschaffen und einen Durchführungsvertrag abgeschlossen (unsere Zeitung berichtete). Es kann also losgehen.

Bis 2022 soll dann dort „Deutschlands modernster Schießstand“ entstehen.

„Dabei soll es hier künftig aber gar nicht mehr nur ums Schießen gehen, sondern auch um „Events“, erklärt Bahr. „Mit dem Restaurant samt 100 Sitzplätzen und den Veranstaltungsräumen für Fort- und Weiterbildungen in der Jagd wird es hier also nicht mehr nur ums Knallen gehen“, sagt Bahr. Das Restaurant solle gastronomische Lücken in Landscheid und Umgebung schließen.

„Außer einem Restaurant in Niederkail gibt es dort nichts. Landscheid ist gastronomisch unterversorgt.“ Mit Gastronomie für jedermann wolle die Target World in Landscheid ein attraktives Angebot schaffen.

Mit einer vernünftigen Gastronomie führe die neue Konzeption weg von einem reinen Schießstand und mehr in den Eventbereich, was ja auch „ertragreicher“ sei, erklärt Bahr. Die Kombination aus Büchsenmacher, Waffengeschäft, Jagdschule, Unterkünften und Seminarräumen sowie der Gastronomie, einem neuen Luftgewehrschießstand und den modernisierten Schießständen werde es erlauben, den Betrieb künftig wirtschaftlicher zu führen, ist man bei der Target World überzeugt.

Dann werde es in Landscheid Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung von Jägern geben, bei denen ein Teil auch ein jagdpraktisches Schießtraining darstellen könne. Bahr: „Der neue Schießstand soll dafür eine Vorzeigeanlage werden, wie es sie in Deutschland noch nicht gibt.“ Wo Jäger bislang auf laufende Keiler und Kipphasen aus Blech anlegten, soll ein Schießkino entstehen. „Alles auf dem modernsten Stand der Technik.“ Auf den Kugelschießanlagen werde zudem moderner Schallschutz die Dezibelzahlen senken, sagt Bahr.

Gleiches gilt wohl auch für den bald 18 Meter hohen Erdwall, der aufgrund behördlicher Auflagen um den Wurftaubenstand mit seinen 15 Wurfmaschinen entstehen muss. Er soll das Schrot auffangen, wozu der alte Wall mit nur fünf Metern Höhe nicht ausreichend war. Aus dem Wällchen wird damit ein Wall, der zwar nicht für Lärmschutzzwecke konzipiert ist, aber trotzdem auch noch etwas Schall schlucken dürfte, wie Bahr meint.

Mit der Sanierung der Target World soll in Landscheid also eine der modernsten Schießanlagen Deutschlands entstehen.

Zu den Kunden zählen neben Sportschützen vor allem Jäger. Im Einzugsgebiet der Target World, den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifel, Bitburg-Prüm sowie Cochem-Zell, so Bahr, gibt es rund 3500 Waidmänner und potenzielle Kunden.

Sommer 2018: Target-World-Geschäftsführer Bernd Bahr und Landscheids ehemaliger Ortsvorsteher Ewald Heck posieren vor den Gebäuden, die für den geplanten Neubau weichen mussten und mittlerweile abgerissen wurden. Foto: Christian Moeris