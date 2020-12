Kolumne Wilbert : Tatort Wittlich

Ich finde, es wird höchste Zeit für eine Beförderung. Seit Jahren ist Magda Wächter nun schon im Tatort die rechte Hand von LKA-Ermittler Felix Murot – gespielt von Ulrich Tukur. Was hat sie nicht schon alles mit ihrem kauzigen Chef erlebt: Geiselnahmen, Morde, Terrorismus, Erpressung, Bandenkriminalität.

Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, dass ich vollkommen durchdrehe. Nein, das tue ich nicht! Dass das alles überhaupt nicht abwegig ist, hat schon Tatort-Kollegin Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal bewiesen: Schließlich war die – auch vor zehn Jahren – schon in Wittlich und sorgte für viel Aufmerksamkeit und Aufruhr, als eine Szene mit Hooligans und echten Bereitschaftspolizisten am Platz an der Lieser gedreht wurde. Man, war das aufregend! Das Autogramm von Ulrike Folkerts habe ich heute noch.

Ich habe für unseren Tatort alles genau geplant: Stellung beziehen werden die Kommissarin und ihre kriminalistische Entourage in der alten Landeszentralbank. Magda bekommt natürlich das größte Büro. Dann kriegt die Riesenbude auch endlich wieder eine sinnvolle Verwendung. Die will ja sonst keiner. Ein kleines Problem ist die fehlende Pathologie. Aber es sollte sich doch regeln lassen, dass die im Krankenhaus eine neue Abteilung einrichten. Seit Corona wissen die ja, wie man improvisiert. Ein Problem weniger gibt es dafür in der Innenstadtadt: Im neuen, schicken City-Hotel bringen wir die ganzen Filmleute unter. Die gehen in den Drehpausen und nach Drehschluss ins Städtchen essen, trinken und kaufen – Leerstände gibt’s dann keine mehr.