Religion : Kirchengemeinde bietet Tauffest

Lieser Die Evangelische Kirchengemeinde Wittlich plant für den 23. August um 11 Uhr, ihr drittes Tauffest am Wasserspielplatz an und in der Lieser. Taufanmeldungen sind ab sofort im Gemeindebüro in der Trierer Landstraße 11, Tel 06571/7449 oder per Mail unter wittlich@ekir.de möglich.



