Veranstaltung : Team-Wettbewerb beim Sommerfest am Erbeskopf

Hilscheid Beim Erbeskopf-Sommerfest rund ums Hunsrückhaus am Sonntag, 11. August, von 11 bis 17 Uhr wird erstmals ein Team-Battle mit fünf sportlichen und unterhaltsamen Stationen veranstaltet, die Spaß und Laune machen: an der Kletterstation gibt es Kistenstapeln, im Trailpark eine Mountainbike-Aktion, ein Ausstellungs-Quiz bietet der Nationalpark Hunsrück-Hochwald an und die Erlebnis Nationalpark GmbH (ENP) ist mit einer Schatzsuche rund ums Hunsrückhaus da.

Ergänzt wird der Wettbewerb durch eine Kletteraktion im Waldseilgarten.

Start ist um 11Uhr, die Siegerehrung ist für 15 Uhr geplant. Jeder kann sich als Team mit maximal fünf Teilnehmern anmelden. Insgesamt können 20 Teams an den Start gehen.

Das Startgeld beträgt fünf Euro je Team.Um eine Anmeldung bis zum 31. Juli wird gebeten unter der Telefonnummer des Hunsrückhauses: 06504/778 oder per E-Mail an info@hunsrueckhaus.de.

Zusätzlich werden für die kleinen Besucher Ponyreiten, Rangertouren, Bastelaktionen, ein Karussell und weiteres Rahmenprogramm angeboten. Leckeres aus der Region vom Grill sowie Kaffee und Kuchen bietet das Hunsrückhaus-Bistro.