Bildung : Teilnahme am Wettbewerb “Lesekicker”

Wittlich (red) Im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb "Lesekicker", ausgerichtet von der Frankfurter Buchmesse, konnten die Schülerinnen und Schüler der 7C unter fünf Jugend- und Sachbüchern das Buch auswählen, das ihnen nach dem Lesen und Besprechen im Unterricht am besten gefiel. Kriterien zur Bewertung waren der Attraktivitätswert der Hauptfigur, der Unterhaltungswert des Handlungsverlaufs, der "Lerneffekt" zu Themen wie Freundschaft, Fairness, Interkulturalität ... Da nicht alle Schülerinnen und Schüler aus der Klasse das gleiche Buch gelesen hatten, mussten sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse zunächst vor der Prämierung des Klassenfavoriten über die Buchinhalte und Qualitäten der Bücher von den jeweiligen Leseexperten informieren lassen. Dazu wurden Textzusammenfassungen, Steckbriefe zu interessanten Buchfiguren und Interviews mit Buchpersonen verfasst und im Anschluss der Klasse vorgestellt. Lesezeichen, die den Buchinhalt illustrierten, wurden zudem erstellt, um Interesse für die Bücher zu wecken. Am Ende des Leseprojekts konnte von der 7C ein eindeutiger Klassenfavorit ermittelt werden: das Sachbuch von Benjamin Tonn, EM 2020. Stars, Teams, Stadien. Weitere Leseprodukte sind auf der Homepage der Schule unter www.cg-wittlich.eu/praemierung-des-besten-fussball-buchs/ nachlesbar. Foto: TV/Michaela Schüssler-Schwab