Kultur : Teilnehmer für Festzug gesucht

Bernkastel-Kues/Wittlich Mit einem Festwagen, Musikverein und einer Fußgruppe, so erklärt die Kreisverwaltung Bernkastel-­Wittlich, könne der Landkreis beim nächsten Rheinland-Pfalz-Tag vom 19. bis 21. Juni 2020 vertreten sein.



Ein besonderer Höhepunkt ist der Festzug am Sonntagnachmittag.

Wer Interesse an einer Teilnahme am Festzug am 21. Juni 2020 hat, wird gebeten, sich bis zum 15. Januar 2020 bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit der Mitarbeiterin Ute Erz, Telefon 06571/14-2390, in Verbindung zu setzen.