Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Telefonat in die rote Zone

Mike Winter aus Manderscheid ist momentan in Neapel. Foto: Selfie. Foto: TV/Mike Winter

Neapel/Wittlich „Business as usual“ ist das Motto in der süditalienischen Großstadt Neapel. TV-Redakteur Hans-Peter Linz sprach mit Mike D. Winter aus Manderscheid, der dort einen Sprachkurs besucht.

Während in Deutschland Toilettenpapier und Dosensuppen wegen des Corona-Virus gehamstert werden, geht in Neapel das Leben weiter, obwohl in Italien die Zahl der Infiizierten innerhalb Europas derzeit am höchsten ist und das Land sich zur kompletten Sperrzone erklärt hat.

Mike D. Winter aus Manderscheid, Mitarbeiter der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, ist derzeit in Neapel. Winter war schon mehrfach in Süditalien. TV-Redakteur Hans-Peter Linz hat mit ihm telefoniert.

Wie ist die Stimmung in Neapel?

Mike D. Winter: Hier ist im Augenblick alles entspannt. Auf der Straße ist etwa nur die Hälfte der Leute unterwegs. Das entspricht in etwa der Menge an Leuten, die wochentags in der Trierer Fußgängerzone unterwegs sind. Die Leute, die hier wohnen, wollen ja auch irgendwie weiter leben. Es gibt keine richtige Ausgangssperre.

Haben die Geschäfte auf?

Winter: Fast alle Geschäfte haben auf. Nur wenige Geschäfte sind geschlossen, meistens wegen amtlicher Kontrollen.

Was machen Sie in Neapel?

Winter: Ich besuche einen Italienisch-Kurs und mache Sprachurlaub. Bis gestern saßen wir noch in der Sprachschule zusammen. Heute morgen kam dann die Meldung, dass von unserer Unterkunft aus am Unterricht per Skype (Internet-Video-Chat) teilnehmen sollen, um die Sicherheit zu gewährliesten.

Was ist in Restaurants und Bars so los?

Winter: Bars und Restaurants sind offen und es ist auch überall Betrieb. Hier gilt so eine Art „Eine-Armlänge-Abstand-Regel“. Die Restaurants haben ihre Tische etwas weiter auseinander gerückt, so dass mehr Abstand ist. Es wird getrunken und gegessen wie an jedem Tag.

Welche Sorgen haben die Menschen vor Ort?

Winter: Ich habe den Eindruck, dass die Menschen nicht so sehr wegen des Corona-Virus besorgt sind sondern wegen der wirtschaftlichen Folgen. Ein Taxifahrer erzählte mir zum Beispiel, dass wer kaum mehr die Leasing-Rate für sein Fahrzeug bezahlen kann, weil er zuwenige Fahrgäste hat.

Wie kommen Sie wieder zurück? Ryanair hat ja Flüge gestrichen