KIrche : Telefongottesdienst am vierten Advent

Zell/Pünderich Einen Telefongottesdienst bietet die Kirche der Jugend Marienburg am vierten Advent, 20. Dezember, um 11.30 Uhr an. An diesem Sonntag werden junge Paare und Familien daran Anteil nehmen lassen, welches ihre ganz persönlichen „vertrauten Lichtbringer“ sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer möchte, kann das Jesus-Kind aus der eigenen Weihnachtskrippe bereithalten, um es zu segnen.