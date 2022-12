600.000 Euro für eine neue Halle : Tennishalle in Wittlich dringend gebraucht – So steht es um die Pläne

Die Tennisanlage des TC Blau-Weiß Wittlich am Hasenmühlenweg umfasst insgesamt acht Plätze. Im Hintergrund sieht man, dass die Bauarbeiten für die Allwetterplätze bereits begonnen haben. Foto: Christina Bents Foto: Bents Christina

Wittlich Die Trainingssituation der Tennisvereine und -spieler hat sich im vergangenen Jahr weiter verschlechtert, weil es kaum noch Hallen im Kreis gibt, wo man im Winter spielen kann. Jetzt hat der TC Blau-Weiß Wittlich eine Bauvoranfrage gestellt. Wie es nun weitergeht.

„Der Weiße Sport“ hat seinen ganz großen Boom, der zur Zeit von Steffi Graf und Boris Becker herrschte, zwar hinter sich, aber er ist immer noch sehr beliebt. Allein in der Stadt Wittlich mit seinen Vereinen Blau-Weiß Wittlich, den Lüxemer und Bombogener Aktiven, sind es rund 500 Spieler, die regelmäßig auf den Plätzen stehen, schätzt Jörg Hosp, Erster Vorsitzender des TC Blau-Weiß Wittlich. Er sagt: „Tennis war eine der Sportarten, die von Corona profitiert haben, denn wir konnten schon früh wieder anfangen zu spielen.“

Entsprechend gut aufgestellt ist der Verein, der 250 Mitglieder und 16 Mannschaften hat. Die jüngste Altersklasse spielt in der „U10“, die Kinder sind also jünger als zehn Jahre und in der „Damen 60“, die in der Oberliga angesiedelt ist, spielen Frauen, die das 60 Lebensalter bereits erreicht haben.

Wer im Winter nicht trainieren kann, sucht sich einen anderen Sport

Auf dem Vereinsgelände des TC Blau-Weiß am Hasenmühlenweg gibt es acht Tennisplätze, ein Vereinshaus mit einer umlaufenden Terrasse, Toiletten, Umkleiden und einem Grillplatz. Der Hang hinter dem Haus wurde von den Vereinsmitgliedern angelegt, und der Vereinsnachwuchs hat Obstbäume gepflanzt. Bei der Weihnachtsfeier in diesem Jahr waren 25 neue Kinder, die in diesem Jahr angefangen haben zu spielen. „Wenn wir ihnen keine Möglichkeit geben, auch im Winter zu trainieren, sind sie weg, zu Sportarten, die sie ganzjährig machen können“, so Jörg Hosp, der das schon häufig erlebt hat.

Deshalb ist der Verein bereits dabei, zwei ihrer acht Plätze in Allwetterplätze umzubauen. Bastian Reis, im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, berichtet: „Normalerweise kann man auf Sandplätzen, wie wir sie hier haben, bis zum ersten Frost spielen. Mit den neuen Plätzen verlängert sie sich die Saison nach hinten, weil der Unterbau frostbeständig ist.“

Bei den Arbeiten, die bereits begonnen haben, kam die Idee auf, dass man die beiden Plätze mit einer Halle überbauen könnte, und so bessere Möglichkeiten zum Trainieren hätte. Momentan müssen die Spieler nach Bitburg, Daun oder Konz fahren, um im Winter trainieren zu können.

Im vergangenen Jahr hatte man noch Zeiten in der Halle des Moselparkhotels in Bernkastel-Kues, aber dort hieß es bereits kurz nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, dass man die Halle für Flüchtlinge brauchen würde, wie Jörg Hosp erklärt.

So viel würde eine Tennishalle in Wittlich kosten

Der Verein hat jetzt eine Bauvoranfrage für eine Halle auf ihrem Gelände gestellt, die positiv entschieden wurde. An Kosten würden rund 600.000 Euro auf den Verein zukommen, die er aber nicht hat. „Das ginge nur mit Zuschüssen, Sponsoren und Krediten, aber Zuschüsse gibt es kaum, dennoch wollen wir Anträge stellen“, so Bastian Reis. „Die Stadt weiß, dass eine Tennishalle in der Stadt fehlt und unterstützt die Bemühungen, indem sie für Verhandlungen offen ist.“

Eine Halle außerhalb des Vereinsgeländes auf der „grünen Wiese“ wäre ebenfalls eine Option. Bastian Reis: „Auf unserem Gelände ist die Infrastruktur schon vorhanden. Das macht das Vorhaben günstiger, aber eine Halle außerhalb hätte für uns den Vorteil, dass wir im Sommer unsere acht Plätze weiter zur Verfügung hätten.“