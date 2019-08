Verein : Männerchor probt für Auftritte

Wittlich (red) Der Männerchor Wittlich trifft sich am Mittwoch, 7. August, ab 19 Uhr im Jugendheim St. Bernhard zur Probe für den Auftritt am Montag, 12. August, 19.30 Uhr anlässlich der Kirmes in Wittlich-Neuerburg.

