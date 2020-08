Wahl : Ortsrundgänge mit Burkhard Graul

Region (red) Der SPD-Bürgermeisterkandidat Burkhard Graul ist an mehreren Terminen in der Region unterwegs. Am Sonntag, 16. August, besucht er ab 10 Uhr Rorodt, am Montag, 17. August, ab 16 Uhr Neunkirchen, ab 17.30 Uhr Talling und ab 19 Uhr Schönberg.

