Wahl : Termine in der Region

Termine in der Region

Wittlich/Morbach-Gonzerath (red) Der SPD-Kreisvorstand Bernkastel-Wittlich lädt für Mittwoch, 19. August, um 18 Uhr zur SPD-Wahlkreiskonferenz im Wahlkreis Wittlich zur Wahl der SPD-Landtagskandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr ein.

Der Landtagswahlkreis Wittlich besteht aus den Verbandsgemeinden Traben-Trarbach und Wittlich-Land sowie der Stadt Wittlich. Die Konferenz findet im Jugendheim St. Bernhard, Auf´m Geifen 12 in Wittlich statt.

Die SPD-Kreisvorstände Bernkastel-Wittlich und Rhein-Hunsrück laden für Freitag, 21. August, zur Wahl der SPD-Landtagskandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr ein. Der Landtagswahlkreis besteht aus den Verbandsgemeinden Kirchberg (Hunsrück), Bernkastel-Kues und Thalfang am Erbeskopf sowie der verbandsfreien Gemeinde Morbach. Die Konferenz findet in der Schackberghalle, Zum Schackberg 3, in Morbach-Gonzerath statt.