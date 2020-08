Wahl : Termine in der Region

Morbach (red) Der SPD-Bürgermeisterkandidat Burkhard Graul steht allen interessierten Bürgern am Mittwoch, 26. August, ab 9 Uhr sowie am Mittwoch, 2. September, ab 10 Uhr auf dem Thalfanger Wochenmarkt zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung.

Außerdem ist Graul am Montag, 31. August, ab 17 Uhr in Thiergarten und am Dienstag, 1. September, ab 17 Uhr in Deuselbach zu Besuch. Mit weiteren Teilnehmern informiert er sich bei einem Rundgang durch die Orte über aktuelle Themen. Treffpunkt für den Start der Ortsspaziergänge ist jeweils in der Ortsmitte. Coronabedingt wird auf Haustürbesuche verzichtet. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln werden beachtet.