Bürgermeisterwahl : Wahltermine stehen fest

Thalfang Jetzt steht es fest: Die Bürger der Verbandsgemeinde Thalfang, wählen am Sonntag, 6. September, einen neuen Bürgermeister. Kommt es zu einer Stichwahl, ist diese auf Sonntag, 20. September, festgesetzt.

Die beiden Termine, die der Thalfanger Verbandsgemeinderat in dieser Woche vorgeschlagen hat, sind jetzt von der Kreisverwaltung bestätigt worden. Ursprünglich hätte am 10. Mai gewählt werden sollen. Dieser Termin wurde aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben und auf einen späteren, damals noch offenen Termin verschoben. Die Wahl gilt als Neuwahl mit einem neuen Wahlverfahren einschließlich neuer Fristen. Allerdings bleiben die vorhandenen Wahlvorschläge gültig. Insgesamt hatten fünf Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Es ist also möglich, dass noch mehr Kandidaten antreten. Derjenige, der das Rennen macht, übernimmt das Amt des VG-Bürgermeisters für fünf Jahre. Das ist dem laufenden Prozess der Kommunalreform geschuldet. Die Neuwahl des Rathaus-Chefs war notwendig geworden, da der bisherige VG-Bürgermeister Marc Hüllenkremer nach längerer Krankheit in den Ruhestand versetzt wurde. Die Amtsgeschäfte führt derzeit die Erste Beigeordnete Vera Höfner.