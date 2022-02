Sicherheit : Neue Vorschriften für Feste im Freien

Bernkastel-Kues/Mainz Ein neues Gesetz regelt die Sicherheit bei Veranstaltungen unter freiem Himmel. Das gilt für große Weinfeste, aber auch für Straßenkarneval. Experten sehen darin einen Knackpunkt - der TV hat beim Innenministerium nachgefragt.

Eine Änderung der Vorschriften für öffentliche Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz sorgt in diesen Tagen für Aufschreie in den Ordnungsämtern und Rathäusern. In dem Gesetz, das im vergangenen Jahr verabschiedet wurde, wird der Ablauf von öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel detailliert geregelt. Bei Großveranstaltungen - wie aktuell beim Bernkastel-Kueser Weinfest der Mittelmosel – könnte das zur Folge haben, dass zum Beispiel beim Feuerwerk die Brücke gesperrt werden muss und Gitter am Moselufer aufgestellt werden müssen.

Für Großveranstaltungen sind ohnehin schon seit langem Sicherheitskonzepte, auch zur Abwehr von Terroranschlägen, vorgeschrieben. Neu sei, so Experten von der Mosel, dass diese Veranstaltungen nun von der Kreisverwaltung bewilligt werden müssen und eine komplexe „Risikomatrix“ im Vorfeld erarbeitet werden müsse, bei der Feuerwehr und Polizei beteiligt seien.

Schwerwiegender sei zudem, dass nun auch kleine Feste, vom Karnevalsumzug bis zum Winzer-Straßenfest, von der Ordnungsbehörde geprüft und gegebenenfalls koordiniert werden müssen. Und da stecke der Knackpunkt im Detail. Während die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes und eines Ordnerdienstes bei Großveranstaltungen mit mehr als 30.000 Besuchern täglich (oder 15.000 Besucher zeitgleich täglich) verpflichtend sei, sei dies bei kleineren Veranstaltungen „möglich“. Das lasse dem Gesetzgeber eine Hintertür offen, sagen Kritiker des Gesetzes. Die praktische Umsetzung sei schwierig. Denn: Wie sollen die Chefs der Ordnungsämter bei kleinen Dorffesten und Karnevalsumzügen vorgehen? Nehmen sie nicht die Option ein Sicherheitskonzept einzufordern wahr, und es passiert tatsächlich ein Unglück, könnte genau das die entscheidende Frage sein, die dann Staatsanwaltschaft und Anwälte der Opfer stellen.

Um in jedem Fall auf Nummer Sicher zu gehen, müsste man bei jedem Fest, ob klein oder groß, ein Sicherheitskonzept und einen Ordnungsdienst einfordern. Aber wie soll das bei kleinen Festen und Karnevalsumzügen funktionieren, die ehrenamtlich organisiert werden? Genau das hatte bereits Wolfgang Port, Stadtbürgermeister von Bernkastel-Kues, vor Kurzem öffentlich infrage gestellt und prophezeite: „Das könnte der Tod für viele Feste sein!“

Der TV hat beim Innenministerium nachgefragt. Sprecherin Sonja Bräuer betont, die Sicherheit in den Städten und Kommunen des Landes habe einen hohen Stellenwert und Gefahrenpotenziale bei öffentlichen Veranstaltungen seien zu vermeiden.

Der Anlass für die Gesetzesänderung: Konkreter Anlass für das Gesetz vom vergangenen Jahr seien die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Festival Rock am Ring in den Jahren 2015 und 2016 gewesen. Das Festival musste wegen Unwetters ab- und unterbrochen werden, was zu gefährlichen Situationen geführt habe. In der Einleitung der Verordnung wird zudem auf die Love-Parade-Katastrophe im Jahr 2010 verwiesen.

Bei Großveranstaltungen gibt die Kreisverwaltung die Erlaubnis: Bräuer: „Bereits vor Erlass des Paragrafen 26 POG waren bei der Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung die fachlichen Belange einer Vielzahl von Behörden und anderer Stellen berührt (zum Beispiel Polizei, Brandschutzdienststelle/Feuerwehr, Träger des Rettungsdienstes, Straßenverkehrsbehörde, Gewerbebehörde, Gaststättenbehörde). Hieran hat die neue Regelung nichts geändert.“

Die Besonderheiten des neuen Gesetzes: Neu im Vergleich zur bisherigen Rechtslage sind unter anderem laut Ministerium diese Punkte: Die Einführung einer Anzeigepflicht für bestimmte öffentliche Veranstaltungen ab einer bestimmten Größenordnung und der Übergang der bisherigen Zuständigkeit von der örtlichen Ordnungsbehörde auf die Kreisordnungsbehörde, soweit es um eine Großveranstaltung geht. Der Veranstalter einer Großveranstaltung ist nun gesetzlich verpflichtet, ein Sicherheitskonzept vorzulegen und einen Ordnungsdienst einzurichten. Die Vorgaben gelten grundsätzlich nur, wenn es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt, die keine Versammlung ist und die nicht ausschließlich unter die Versammlungsstättenverordnung fällt und an der voraussichtlich mehr als 5000 Personen zeitgleich teilnehmen. Bräuer: „Bei kleineren Veranstaltungen sind bestimmte Regelungen nur einschlägig, wenn es sich um eine besonders gefährdete Veranstaltung handelt.“

Der kleine Karnevalsumzug: Demnach wäre bei einem Karnevalsumzug in einem kleinen Dorf nicht mit mindestens 5000 Besuchern zu rechnen. Wenn diese Veranstaltung auch keine besonderen Gefahrenmomente aufweise, sei der Paragraf 26 POG „in Gänze nicht einschlägig. Dies bedeutet, dass die Veranstaltung so wie in der Vergangenheit abgewickelt wird.“ Zuständig ist die örtliche Ordnungsbehörde (Verbandsgemeindeverwaltung). Alle Behörden und Stellen, deren fachliche Belange berührt sind, werden bei der Planung und Durchführung der Veranstaltung einbezogen. Die Vorlage eines Sicherheitskonzepts mit Darstellung des Risikomanagements sei nicht erforderlich.

Das mittelgroße Weinfest: Auch bei einem Weinfest komme es darauf an, ob mindestens 5000 Besucherinnen und Besucher zeitgleich anwesend sind. Falls dem so sei, müsste die Veranstaltung bei der örtlichen Ordnungsbehörde angezeigt werden. Diese ist für das Fest zuständig. Die Behörden und Stellen, deren fachliche Belange betroffen sind, würden bei der Planung und Durchführung der Veranstaltung einbezogen. Bräuer: „Soweit keine besonderen Gefährdungsmomente vorliegen, wäre auch hier die Vorlage eines Sicherheitskonzepts nicht erforderlich.“

Ob Straßenkarneval (wie hier in Traben-Trarbach) oder Weinfest: Für jede Veranstaltung muss oder kann ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden. Foto: Hans-Peter Linz