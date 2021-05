Pandemie : Tests auch sonntags möglich

Wittlich Die Teststation am Ottensteinplatz in Wittlich wird ab kommenden Sonntag, 30. Mai. auch an Sonntagen sowie an Feiertagen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr betrieben. Für den Wittlicher Eventsommer vom 25. Juni bis 25. Juli soll die Teststation auf den Platz an der Lieser verlegt werden, damit im unmittelbaren Bereich der Veranstaltungen eine offizielle Testmöglichkeit besteht.