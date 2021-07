Corona : Teststation stellt Betrieb ab Sonntag vorübergehend ein

Thalfang Die kommunale Corona-Schnellteststation im Erholungs- und Gesundheitszentrum Thalfang schließt ab Sonntag, 1. August, vorübergehend. Das teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung im aktuellen Amtsblatt mit.

Testungen in der Ferienzeit seien durch die Praxis Adam/Icking-Zock vormittags in der Thalfanger Festhalle möglich (nur nach Termin-Vereinbarung, Telefon 06504/91500).

Nach Angaben der Feuerwehr hat die Nachfrage nach Schnelltests in der VG-Teststation seit dem Frühjahr deutlich abgenommen. Zwischen März und Juli seien in dem Zentrum, das nun in die Sommerpause geht, etwa 1670 Testungen erfolgt. Von April bis Juni sei die Zahl der Tests pro Woche von durchschnittlich 165 auf 80 gesunken.