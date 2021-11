Corona : Teststation in Morbach öffnet am Freitag wieder

Morbach In Morbach wird die Covid-Teststation wieder geöffnet. Start ist am kommenden Freitag, 26. November. Neuer Standort ist ein bisher leerstehendes Ladenlokal in der Biergasse, ehemals Autoteile Kruel, direkt neben dem Café Heimat.

Betrieben wird die Teststation wie bisher von den Teams der Apotheke am Oberen Markt und des Sirona Sportclubs. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr und samstags und sonntags jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Testen lassen kann sich jeder, der keine erkältungstypischen Symptome hat wie Husten, Schnupfen, Niesen oder andere Anzeichen wie Geschmacks- oder Geruchsverlust, die auf eine Infektion mit dem Covid-Virus schließen lassen. Wer darunter leidet, sollte Kontakt mit einem Arzt aufnehmen.