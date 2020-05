Blaulicht : Teure „Maischerze“: Jugendliche sprayen Graffiti an Wittlicher Geschäfte

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wittlich Wie man einen Maischerz nicht begehen sollte: Jugendliche zwischen 18 und 19 haben in der Nacht zum ersten Mai an mehreren Stellen in Wittlich Graffiti gesprüht. Das wird nun teuer.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zum ersten Mai, ging auf der Polizei Wittlich ein Hinweis ein, dass vier Personen an einem Einkaufsmarkt auf dem Wittlicher Marktplatz, die Hauswand mit Farbe besprühen. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die Beamten begannen sofort mit der Fahndung und konnten zwei Täter festnehmen, die sich zu Fuß auf der Flucht befanden. Die beiden anderen Täter konnten ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Alle Tatverdächtige wurden zur Polizeidienststelle verbracht und nach entsprechenden Maßnahmen wieder entlassen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten weitere Tatorte in der Bach- sowie der Feldstraße aufgefunden und dokumentiert werden. Am Fenster eines Möbelgeschäfts und am Lieserufer an einem Stromkasten sowie einem abgestellten PKW wurden ebenfalls Farbspuren festgestellt.