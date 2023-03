Wappenkunde in der Region Der goldene Löwe von Thalfang am Erbeskopf

Thalfang am Erbeskopf · Wir haben mit einem Heraldik-Experten gesprochen und herausgefunden, was man über das Wappen von Thalfang am Erbeskopf genauer sagen kann – und was man nicht erklären kann.

13.03.2023, 08:26 Uhr

Das Wappen der Gemeinde Thalfang am Erbeskopf. Foto: Klaus Kimmling

von Sarah Diewald