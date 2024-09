Jüngste Ortsgemeinderatssitzung Thalfang: Ein Jugendraum kommt, die Festhalle dauert

Thalfang · In Thalfang wird es einige Zeit dauern, bis Schäden an der Festhalle beseitigt sind. Doch es gibt an anderer Stelle auch gute Neuigkeiten aus der Ortsgemeinde.

27.09.2024 , 08:15 Uhr

Die Festhalle in Thalfang wird wohl noch für weitere Zeit geschlossen bleiben. Foto: Christoph Strouvelle

Von Christoph Strouvelle