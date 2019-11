Feier : Thalfang gedenkt mehrerer Familien

Thalfang Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem versuchten Anschlag auf die Jüdische Gemeinde in Halle waren der Anlass, auch in Thalfang eine Stunde des Gedenkens anzuregen. Die Zerstörung der Thalfanger Synagoge und der jüdischen Geschäfte im Rahmen des Novemberpogroms, der sogenannten „Reichskristallnacht“, fand am Nachmittag des 10. November 1938 statt.

Deshalb erscheint der Zeitpunkt 15 Uhr für die Thalfanger Gedenkfeier am Sonntag, 10. November, geeignet. Sie soll am ehemaligen Standort der Synagoge in der Friedhofstraße stattfinden. Auch die beiden Thalfanger Schulen werden sich beteiligen. Wir können so einen bescheidenen Beitrag der Solidarität mit den jüdischen Gemeinden in Deutschland leisten, die sich in Deutschland immer mehr bedroht fühlen.