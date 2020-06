Kommunalpolitik : Thalfang investiert 1,6 Millionen in den Straßenbau

Thalfang investiert 1,6 Millionen in den Straßenbau

Thalfang Hohe Investitionen bei sinkenden Einnahmen – nicht nur, aber auch infolge von Corona – verringern den Handlungsspielraum der Ortsgemeinde.

Zwei Drittel der 43 Baugrundstücke sind bereits bebaut oder verkauft. Daher wird nun endausgebaut im Neubaugebiet „In den Mühlenfeldern“ in Thalfang. Die Straßen erhalten ihre abschließende Fahrbahndecke, und an der Zufahrt zum Baugebiet ist ein Verkehrskreisel im Bau. Beide Projekte prägen den Ortseingang aus Richtung Dhronecken – und den aktuellen Haushaltsplan der Ortsgemeinde Thalfang.

2019 waren für die Verkehrserschließung bereits 605 000 Euro eingeplant. Nun kommen 816 000 Euro hinzu: für den Endstufenausbau, die Straßenbeleuchtung und den Kreisel. Weitere 185 000 Euro, nach in Vorjahren 93 500 Euro, sieht der Haushalt für die Sanierung der zum Friedhof führenden Haardtwaldstraße vor.

Finanziert wird über Kredite. Damit steigen die langfristigen Schulden auf 2,6 Millionen Euro – plus 4,4 Millionen Euro Liquiditätskredite für laufende Verpflichtungen. 2020 sind insgesamt 3,2 Millionen Euro aufzuwenden, wofür 807 336 Euro fehlen. Das seit einigen Jahren zu ermittelnde Eigenkapital der Gemeinde weist seit 2018 ein Minus aus, das bis Ende 2020 auf knapp 1,9 Millionen Euro steigt.

Daneben sieht der von Anna Ebel, für Finanzen zuständige Büroleiterin, vorgestellte Haushalt kleinere Investitionen vor (siehe Extra). Denn die finanzielle Situation ist angespannt, was nicht nur niedrigere Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie verstärken. So belasten 2020 beispielsweise auch höhere Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde, im Vergleich zu 2018 fast 400 000 Euro mehr. Sie resultieren aus guten Steuereinnahmen des Jahres 2019. Letztlich bleiben Thalfang von allen Steuern und Zuweisungen, insgesamt gut zwei Millionen Euro, nur knapp 158 000 Euro.