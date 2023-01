Abstimmung : Das Lecker Pfädchen bei Thalfang kann Deutschlands schönster Wanderweg 2023 werden

Wandern und den Hunsrück genießen: Die Traumschleife Lecker Pfädchen, eröffnet im Mai auf Initiative des Thalfanger Tourismuschefs Daniel Thiel, hat als bundesweit erster Premiumweg das Zusatzzertifikat „Regionalgenuss“ erhalten. Jetzt geht sie ins Rennen bei der Publikumswahl „Deutschlands schönster Wanderweg 2023“. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Thalfang Die Traumschleife Lecker Pfädchen bei Thalfang ist noch kein Jahr alt und schon nominiert für die Wahl „Deutschlands schönster Wanderweg“. Warum die Hunsrückregion den neuen Genussweg ins Rennen schickt und wie Wanderfans abstimmen können.

Als deutschlandweit erster Premiumwanderweg mit dem Zertifikat „Regionalgenuss“ ist im vergangenen Mai das Lecker Pfädchen bei Thalfang an den Start gegangen. Jetzt hat die noch junge Traumschleife bereits die Chance, von Wandergästen zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2023 gekürt zu werden. Denn das Pfädchen ist für die gleichnamige Publikumswahl nominiert worden, die das Wandermagazin jedes Jahr organisiert (siehe Info).

„Wir freuen uns sehr und sind auch ein bisschen stolz“, sagt Daniel Thiel, Leiter der Touristinformation (TI) in Thalfang und Hauptinitiator der neuen Genuss-Traumschleife. „Wir sind optimistisch, dass wir es mit unserem besonderen Thema unter die ersten Drei schaffen können“, glaubt Thiel.

Info Schönste Wege: So läuft die Wahl Das Wandermagazin kürt jedes Jahr „Deutschlands schönste Wanderwege“ in den beiden Kategorien Tagestour und Mehrtagestour. Nominiert für die Titel 2023 sind insgesamt 15 Tagestour-Strecken und zehn Wege, die sich für längere Wanderungen eignen. Über Sieger und Platzierungen bestimmen die Wandergäste selbst. Ab Freitag, 13. Januar, bis zum 30. Juni kann jeder, der mitentscheiden möchte, maximal zwei Stimmen (eine pro Kategorie) abgeben – und zwar online im Wahlstudio auf der Internetseite des Wandermagazins. Dort sind auch Beschreibungen zu jedem der nominierten Wege nachzulesen. Zum Wahlstart werden zudem in der Thalfanger Touristinformation und in den Gastronomiebetrieben Wahlkarten ausliegen, die per Post ans Magazin verschickt werden können. Unter allen Wahlteilnehmern werden später Gutscheine des Outdoor-Ausrüsters Globetrotter verlost.

15 Wege der Kategorie Tagestouren sind nominert

Nominiert sind insgesamt 15 Wege in der Kategorie Tagestouren. Darunter sind gleich fünf Strecken aus Rheinland-Pfalz, von denen zwei in der Region liegen. Neben dem Lecker Pfädchen hat auch die HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute in der Eifel die Chance auf eine Auszeichnung. Diese 13,3 Kilometer lange Tour führt von Bad Bertrich aus an Höhlen und Wasserfällen vorbei durch die Vulkaneifel. In der zweiten Kategorie konkurrieren zehn Mehrtagestouren um den Titel „Deutschlands schönster Wanderweg“ – aus der Region ist hier kein Kandidat dabei.

Die Abstimmung – online im Wahlstudio des Wandermagazins oder auch per Post – startet am 13. Januar und läuft bis zum 30. Juni.

Drei Getränke-Stationen und Picknicklieferungen

In der Wanderregion Saar-Hunsrück sei man sich nach einer internen Beratung einig gewesen, sagt der Thalfanger TI-Chef Thiel, das Lecker Pfädchen „ins Rennen zu schicken“. Der etwa elf Kilometer lange Rundweg beginnt in Thalfang und führt nach Dhronecken, Burtscheid und Lückenburg. Unterwegs können sich Wanderer an drei Stationen mit Getränken aus dem Hunsrück stärken. Außerdem genießen sie an Genussfenstern Ausblicke in die Landschaft und erfahren etwas über Produkte, die dort erzeugt werden. Betriebe bieten auf Bestellung Picknicklieferungen an den Weg an, zudem können sich Wandergäste in Thalfang beim Supermarkt Picknickbeutel mit Erzeugnissen der Regionalinitiative „Ebbes von Hei“ befüllen. Gastronomiebetriebe in Thalfang haben ihre Öffnungszeiten so abgestimmt, dass Wanderer dort immer mindestens eine Anlaufstelle finden sollen. In der Saison werden zudem kulinarische Events auf dem Pfädchen angeboten. Für diesen besonderen Fokus auf Regionalität und Kulinarik hat das Deutsche Wanderinstitut die Traumschleife als erste mit dem neuen Zertifikat „Regionalgenuss“ ausgezeichnet.

Dieses Alleinstellungsmerkmal hebt auch Laura Jankowski vom Wanderbüro Saar-Hunsrück in Losheim hervor, über das die Bewerbung zur Wahl eingereicht wurde. Sie sagt: „Die Genussstationen und vielfältigen kulinarischen Angebote sind ein Highlight, was es nur auf solchen Regional-Genuss-Wegen gibt. Sie sind hervorragend an herrlichen Stellen eingerichtet und laden unbedingt zum Verweilen ein.“ Zudem habe das Deutsche Wanderinstitut das Pfädchen mit 78 Erlebnispunkten zertifiziert.

„Es gibt hier bislang nichts Vergleichbares“, stellt Daniel Thiel fest. Die Genussstationen, um deren Nachfüllen sich Vereine und engagierte Helfer kümmern, seien bis zum 6. November in Betrieb gewesen. Ab der Eröffnung im Mai wurden bis dahin laut Thiel rund 12.100 Wandergäste auf der Strecke gezählt: „Das ist eine recht ordentliche Hausnummer.“ Die angebotenen Kulinarikwanderungen seien alle ausgebucht gewesen. „Für dieses Jahr planen wir wieder drei bis vier solche Events und weitere exklusive Angebote für den Weg“, kündigt der TI-Chef an. Es gebe auch bereits einige Anfragen von Gruppen, die Betriebsausflüge oder Junggesellabschiede an der Traumschleife feiern wollten.

Die Teilnahme an der Wahl zu Deutschlands schönsten Wanderwegen ist laut Thiel zusätzliche Werbung für die noch junge Traumschleife. „Egal, wie wir am Ende abschneiden: Das Pfädchen wird noch bekannter.“ Davon profitiere letztlich die gesamte Urlaubsregion Saar-Hunsrück, auch Unterkünfte und Gastgeber an den anderen Wanderwegen: „Die Wahl macht neugierig. Man schaut nach, wer da so alles nominiert ist und probiert vielleicht auch andere Wege einmal aus.“ Und falls es zum Sieg oder einer Platzierung unter den top Drei reiche, könne man mit der Urkunde in den nächsten Jahren weiter für den Weg werben: „Das gibt noch mal einen Hype, der unbezahlbar ist. Aber es wirkt auch nachhaltig.“