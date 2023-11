Messungen erfolgt Auf der Suche nach den Schimmelsporen in der Thalfanger Grundschule

In der Thalfanger Grundschule sind jetzt die vereinbarten Messungen der Raumluft erfolgt. Geprüft werden soll, ob sich in der Luft überhöhte und möglicherweise gesundheitsgefährdende Konzentrationen an Schimmelsporen befinden. Im Einzelnen ist dies in mehreren Räumen des Verwaltungsbereichs erfolgt wie dem Lehrerzimmer, dem Büro der Schulleiterin, der Bücherei und im Sekretariat. Außerdem sind Luftproben in der Aula sowie im Klassenraum der 2b entnommen worden. Dies war bei einem Treffen der Schulleitung, der Thalfanger Verwaltung und von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes vergangene Woche vereinbart worden.