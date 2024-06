Stichwahl am Sonntag Thalfang hat einen neuen Bürgermeister

Thalfang · Drei Bewerber hatte es ursprünglich um das Ortsbürgermeisteramt in Thalfang gegeben. Amtsinhaber Burkhard Graul hatte es vor zwei Wochen nicht in die Stichwahl geschafft. Wie die Menschen am Sonntag bei der Stichwahl in der Hunsrückgemeinde gewählt haben.

23.06.2024 , 19:04 Uhr

Foto: dpa/Patrick Pleul