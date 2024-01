„Mannshohe Schaumberge“ auf der Terrasse Verärgerte Anwohner in Thalfang: Warum in der Grünwies Schaum aus dem Kanaldeckel kommt

Zuletzt passierte es am 7. November. Da quoll aus einem Kanaldeckel am Ende der Straße Grünwies in Thalfang dichter weißer Schaum, der sich auf den angrenzenden Grundstücken verteilte. „Das waren teils mannshohe Berge“, schildern Mirjam und Patrick Lombardo. Ihr Haus liege ein gutes Stück entfernt von dem Gulli, doch der Wind habe ihnen den „Schaum bis auf die Terrasse geweht“. Nachbar Klaus Paulus dokumentierte per Handykamera die „klebrige“ Substanz in Einfahrten, Bäumen, Gärten und an Autos. Nach einem Anruf bei den Werken der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang habe ein Mitarbeiter die Schaumreste mit dem Schlauch weggespült.