Pläne für 27 neue Anlagen VG-Rat Thalfang setzt auf mehr Windkraft und will bei Solarparks stärker eingreifen

Eine Menge zusätzlicher Windräder könnte sich bald in der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang drehen. Eine Änderung im Baugesetzbuch macht es möglich, in einem verkürzten Verfahren die bisherigen Windkraftflächen um neue zu ergänzen – ohne dabei den Windkraftplan der VG in seinen Grundzügen noch einmal anfassen zu müssen (wir berichteten). Diese sogenannte isolierte Positivplanung wollen mehrere Ortsgemeinden und Projektierer nutzen. Am Donnerstagabend stimmte der VG-Rat zwei weiteren Anträgen aus Malborn sowie aus Dhronecken, Burtscheid und Hilscheid zu.