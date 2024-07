Neue Beigeordnete gewählt Diese drei Herren vertreten künftig die Thalfanger VG-Chefin

Sollte Bürgermeisterin Vera Höfner einmal verhindert sein, dann hat sie drei Stellvertreter, die für sie einspringen können. Diese ehrenamtlich tätigen Beigeordneten der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang werden regelmäßig alle fünf Jahre neu bestimmt, wenn auch ein neuer VG-Rat gewählt worden ist. Am Mittwochabend kam das nach der Kommunalwahl vom 9. Juni neu zusammengesetzte Gremium erstmals in Horath zusammen. Mit jeweils deutlicher Mehrheit wählten die Ratsmitglieder Andreas Vochtel (CDU), Detlef Jochem (SPD) und Karsten Hagenburger (Thalfanger Freie Liste/TFL) in das Beigeordneten-Amt.