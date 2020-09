Kommunalpolitik : Bürgermeisterin wird in ihr neues Amt eingeführt

Horath/Thalfang Die Verbandsgemeinde Thalfang bekommt eine neue Bürgermeisterin. Gewählt ist Vera Höfner bereits. Ernannt, vereidigt und in ihr Amt eingeführt wird sie in einer Sitzung des Verbandsgemeinderates Thalfang am Donnerstag, 1. Oktober. Auf der Tagesordnung stehen weitere Formalia: Ausschussmitglieder müssen neu gewählt werden. Auch bei den Beigeordneten wird sich etwas tun.