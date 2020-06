Der Verbandsgermeinderat empfiehlt Termine : Wählen die Thalfanger am 6. September?

Thalfang Diesen Termin für die Bürgermeisterwahl haben die Kommunalpolitiker vorgeschlagen. Doch die Entscheidung fällt woanders.

Voraussichtlich am 6. September werden die Einwohner der Verbandsgemeinde Thalfang darüber entscheiden, wer künftig ihr neuer Bürgermeister sein wird. Eine Stichwahl ist für den 20. September geplant. Das teilt Anton Göppert, Wahlleiter für die Wahl des VG-Bürgermeisters, mit. Auf diese Vorschläge haben sich die Mitglieder des Verbandsgemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung geeinigt. Das letzte Wort hat allerdings die Kreisverwaltung, die die endgültige Entscheidung über die Wahltermine treffen muss. Der frühestmögliche Termin sei der 30. August gewesen, sagt Göppert. Da an diesem Tag in Thalfang allerdings Konfirmationen terminiert seien, seien für die Wahlen benötigte Räume möglicherweise blockiert.