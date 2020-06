Corona-Virus : Thalfanger Fieberpraxis bleibt geöffnet

In der Thalfanger Festhalle ist alles Notwendige für die Untersuchuing der Patienten vorhanden. Foto: Christoph Strouvelle

Thalfang Nur noch rund zehn Patienten wurden von den Medizinern in Thalfang zum Corona-Test überwiesen.

(cst) Im März, zu Beginn der Corona-Pandemie, war komplett unklar, ob und wie stark sich das Virus in der Region verbreitet. Das war Grund genug für die Ärzte in Thalfang, sich zusammenzuschließen und in der Thalfanger Festhalle eine gemeinsame Fieberpraxis zu eröffnen, die von den fünf dort niedergelassenen Ärzten reihum betreut wird. Die Fieberpraxis ist Anfang April für Patienten mit Symptomen eröffnet worden, die auch bei einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus auftreten können. Menschen, die sich möglicherweise infiziert haben, sollten bei einem Besuch der regulären Arztpraxis keine anderen Patienten oder Mitarbeiter anstecken.