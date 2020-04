Gesundheit : Thalfanger Fieberpraxis startet an diesem Montag

Thalfang Fünf Thalfanger Ärzte wollen in der dortigen Festhalle eine Fieberpraxis einrichten (der Volksfreund berichtete). Sie eröffnet an diesem Montag, 6. April. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Lediglich die erforderliche Schutzkleidung, die die Kassenärztliche Vereinigung stellt, fehlte noch.

Und so geht’s: Menschen mit grippeähnlichen Symptomen melden sich zunächst telefonisch in einer der Praxen der beteiligten Mediziner und erhalten möglichst zeitnah einen Termin. Zum verabredeten Zeitpunkt gehen sie in die Festhalle und lassen sich dort vom diensthabenden Arzt behandeln. Corona-Verdachtsfälle werden dort nicht getestet. Der Arzt kann allerdings Patienten zur Teststation in Wittlich überweisen. Behandelt werden können auch Patienten, deren Hausärzte sich nicht an der Fieberpraxis beteiligen. Wichtig ist: Auch sie müssen sich zunächst in einer der Praxen der beteiligten Mediziner telefonisch melden.